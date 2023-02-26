Kızılay, Türk Eczacıları Birliği’ne de çadır satmış: Tanesi 140 bin lira

Ahbap Derneği’ne depremin üçüncü günü 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay, deprem bölgesinde sahra eczanesi kuran Türk Eczacıları Birliği’ne de tanesi 140 bin liradan çadır satmış.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki yetersizliğiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay’ın, Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) deprem bölgesinde sahra eczanesi kurmak için ihtiyaç duyduğu çadırları da tanesi 140 bin liradan sattığı öğrenildi.

Sözcü’de yer alan habere göre TEB Başkanı Arman Üney, 76 metrekare büyüklüğünde beş adet çadırı tanesi yaklaşık 140 bin lira karşılığında Kızılay’dan satın aldıklarını söyledi.

Üney, bedeli Kızılay’ın iştiraki Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’ye ödediklerini belirtti.

Depremin ilk günü, TEB’e ait TIR eczaneyi Kahramanmaraş’a gönderdiklerini ancak yıkımın büyüklüğü nedeniyle hemen çadır ve konteyner arayışına girdiklerini aktaran Üney, yeterli konteyner ve çadır bulmakta zorlandıklarını, bunun üzerine Kızılay’la temas kurduklarını belirtti.

Deprem bölgesinde 28 konteyner ve çadırla gönüllü olarak eczane hizmeti verdiklerini söyleyen Üney, bunların bir kısmını bağışlarla bir kısmını da satın alarak temin ettiklerini dile getirdi.