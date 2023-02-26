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Yaramazlara biraz batar!

LeMan çadır satışını çizdi: Kızılay enkaz altında

Mizah dergisi LeMan, Kızılay iştiraki bir şirketin depremzedelere göndermek yerine Ahbap’a 46 milyon lira karşılığında çadır satmasını çizdi.

Kızılay, LeMan, çadır

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı.


Depremin üstünden üç hafta gecmesine karşın bölgeden hala çadır bekleyen onca depremzedenin isyanı yükselirken, Kızılay’ın çadırlarını satması sosyal medyada infial yarattı.

Aralarında siyasetçilerin ve sanatçıların da yer aldığı çok sayıda yurttaş “Bunu da not ettik” diyerek tepki gösterdi.

LeMan, Kızılay’ın çadır satışını ‘İnsanlar çadır diye inlerken KIZILAY depremzedelere ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin üçüncü günü AHBAP’a 46 Milyon TL’ye çadır satmış!‘ başlığıyla çizdi.

LeMan, Kızılay, çadır

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