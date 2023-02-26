Kılıçdaroğlu Erkan Baş’a ‘Geçmiş olsun’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul il örgütü polis ablukasına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı arayıp “Geçmiş olsun” dedi.
Kadıköy’deki Kızılay Kadıköy Şubesi önünde saat 19:30’da basın açıklaması düzenlemek isteyen TİP’lilerin Kadıköy’deki il örgütü önce polis ablukasına alındı. TİP’liler binadan çıkmaya çalışınca da polis gözaltılara başladı.
Basının engellendiği müdahalede en az 40 kişi gözaltına alındı.
CHP’nin açıklamasına göre Kılıçdaroğlu, polis müdahalesi ve gözaltılar üzerine Baş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.