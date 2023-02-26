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Yaramazlara biraz batar!

Kızılay şubesine yürümek isteyen TİP’lilere polis müdahalesi: En az 40 gözaltı

İstanbul’da Kızılay Kadıköy şubesine yürümek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri İstanbul il örgütü binasından çıkar çıkmaz polis tarafından dövülerek gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı.


Kadıköy’deki Kızılay Kadıköy Şubesi önünde saat 19.30’da basın açıklaması düzenlemek isteyen TİP’lilerin Kadıköy’deki il örgütü önce polis ablukası altına alındı. TİP’liler binadan çıkmaya çalışınca da polis gözaltılara başladı.

Basının engellendiği müdahalede en az 40 kişi gözaltına alındı. İleri Haber’den İzel Sezer de polis tarafından dövüldü.

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Akşam Postası / 26 Şubat 2023

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