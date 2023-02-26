Kızılay şubesine yürümek isteyen TİP’lilere polis müdahalesi: En az 40 gözaltı

Polis, Kızılay önünde düzenleyeceğimiz basın açıklaması öncesinde İstanbul İl Örgütü binamızı abluka altına almaya çalışıyor. MYK, Parti Meclisi, il-ilçe yöneticilerimiz ile üyelerimiz ve depremzede gönüllülerimizden gözaltına alınanlar var.



Halk düşmanı AKP ile hesaplaşacağız! pic.twitter.com/0CWqiVXzuO