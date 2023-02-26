‘İstifa’ çağrıları: Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki CHP’li belediyeler için rapor istedi

BİLAL ÇELİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun depremin vurduğu il ve ilçeleri yöneten CHP’li belediyeler hakkında rapor istediği ortaya çıktı.

CHP’li belediyeler için rapor hazırlanıyor. (AA)

7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde çevre illerden Hatay’da büyük yıkım olmuş; on binlerce insan can vermişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hem öncesinde Rönesans Rezidans’ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’u ‘idealist bir insan‘ olarak nitelemesi hem de benzer ihmaller nedeniyle yükselen öfkenin hedefinde.

Birçok yurttaş, Savaş’ın istifasını istiyor. Buna yanaşmayan Savaş’sa çağrıya “Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz”diye karşılık vermişti.

CHP’de içtüzük gereği partinin genel merkezinde bir araya gelen milletvekillerinin hemen hepsi kapalı toplantıda söz aldı. Bu toplantıda partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi. Vekiller açıklamaya CHP liderinin aday olduğuna dair bir cümle eklemek istedi ama Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi.

Kılıçdaroğlu rapor istedi

Lütfü Savaş’ın durumuysa masaya yatırılmadı. Ancak Diken’e konuşan CHP’li yetkililer Kılıçdaroğlu’nun sadece Savaş’ın yönettiği belediye için değil; depremin hissedildiği tüm CHP’li belediyeler hakkında rapor talep ettiğini söyledi.

Söz konusu rapor hazır olduktan sonraki ilk CHP’nin MYK toplantısında masaya yatırılacak. Söz konusu belediye yönetimleri konusunda bu rapor doğrultusunda karar verilecek.