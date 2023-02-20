Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiğine dair iddiaları yalanlayarak, bu iddiaları gündeme getirenleri hedef aldı.

Lütfü Savaş, istifa etmeyeceğini açıkladı. (Twitter)

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Savaş, şunları kaydetti:

*Bunlar dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşman kim, hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla işbirliği yapan bu hezeyan sahiplerini gerçekten kınıyorum.

*Çünkü biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken, görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken, kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller.

*Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak.