Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiğine dair iddiaları yalanlayarak, bu iddiaları gündeme getirenleri hedef aldı.
İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Savaş, şunları kaydetti:
*Bunlar dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşman kim, hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla işbirliği yapan bu hezeyan sahiplerini gerçekten kınıyorum.
*Çünkü biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken, görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken, kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller.
*Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak.