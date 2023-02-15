Lütfü Savaş: Belediyenin suçu varsa yargılayın

Depremlerde büyük can ve mal kaybına uğrayan Hatay’ın belediye başkanı Lütfü Savaş, yıkımda herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, ‘imar affı’nı eleştirdi. Savaş, yönettiği belediyenin ‘suçu varsa’ yargılanması gerektiğini söyledi.

Lütfü Savaş. (Twitter)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde en çok can kaybı Hatay’da yaşandı. TV 5 yayınına katılan Lütfü Savaş, burada yıkılan binalardaki ihmallere değindi.

Savaş şunları kaydetti:

*Belediyeler, şirketler ve müteahhitlerin birlikte çalışması lazım. Çünkü siz üç katlı bina yapıyorsunuz, projesini çiziyorsunuz, statiğini ona göre yapıyorsunuz ama nasılsa af çıkar diye beş kat yapıyorsunuz. Bina beş kat çıkılınca statiği de bozuluyor. Siz de bir af getirirseniz bu sıkıntı yaratır.

*Müteahhitler de “Nasıl af gelecek” diye ona göre davranır. Belediyelerin daha fazla denetlemesi lazım ama arada denetim firmaları var, o denetim firmaları bu işe kefil oluyor. Bu sistem içerisinde daha katı kurallar getirilmesi lazım.

*Belediyemizin suçu varsa, suçuna göre yargılanması lazım. Müteahhitin, hükümetin ve denetim şirketlerinin…

*Burada ama Türkiye’de hep af geldiği için, insanlar hep biraz daha ekonomik geliri düşündüğü için maalesef bu bilimsel gerçekler yok sayılıyor. Yani belediyelerin de bu konuda daha dikkatli olması lazım, eğer özeleştiri yapmak istiyorsak hepimizin dikkatli olması lazım.

*Bundan sonraki süreçte depremin olacağını bilmek lazım, ona göre yapılanmaya izin vermek lazım… Tek başına ne belediyenin, ne müteahhitin, ne denetim firmalarının sorunu ne de hükümetin sorunu bu bileşenlerin birlikte hareketiyle bu çözülür…