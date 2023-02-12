Yıkımdan ötürü hükümeti suçlamak CHP’li Hatay belediye başkanına ağır geldi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremdeki can ve mal kaybına ilişkin hükümeti, belediyeleri, müteahhitleri suçlamayı ‘ağır’ buldu.

Hatay… Fotoğraf: AA

CHP’li Savaş, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Hatay’da yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’a arka çıkmıştı. Coşkun, 10 Şubat’ta Karadağ’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanıp gözaltına alınmış, 11 Şubat’ta da tutuklanmıştı.

Vatan Partisi’nin gazetesi Aydınlık’a konuşan Savaş, şunları söyledi:

*Şimdi bu kadar 2 bin yılda bir olan bir afette insanları suçlamak çok doğru değil. Bu binaların ruhsatını ben vermiyorum. Yani il büyükşehir belediyesi vermiyor. İlçeler veriyor. O yüzden yani kendi adıma konuşmak için söylemiyorum.

*Bu afette ayakta durmak çok zordu. Yani siz deprem şartnamesine göre de yaptırdıysanız eğer fay hattı üzerinde, yakınlarındaysanız ağır hasar görmeme ihtimaliniz yok. Ne kadar derin olursa o kadar hafif atlatılıyor deprem. Bizi çok şanssız yakaladı. İki tarafta dağ var. Oraya çarpıp bir daha dönüyor. Yıkıcı etkisi çok fazla oluyor.

*Ben bir deprem bilimciyle görüştüm. “9-10 şiddetinde depreme eş değer” dedi. Bir gün sonra 7.6 şiddetinde deprem oldu. Arada sadece sıfır bir fark var ama birinci ile ikinci arasında şiddet açısından en az 10 kat fark var.

*O nedenle burada hükümeti, belediyeleri, müteahhitleri suçlamak biraz bence fazla ağır olur. Altı aylık bina da yıkıldı, 60 yıllık bina da…

*Peşin hükümlü olmanın doğru olmadığını söylüyorum. Hatta ben böyle bir demeç verdim. Burada bir rezidans yapılmış (Diken’in notu: Tamamen çöken 250 dairelik Rönesans’tan bahsediyor). Oradaki müteahhitle ilgili soru sordu bana, sizin gibi arkadaşımız. Twitter’da TT yapmışlar beni. Teşekkür ediyorum ama her gün imar affı yapanlar da bunu niye yaptıklarını topluma izah etsin. Birilerini savunmak için söylemedim. Şiddetini anlatmak için söyledim.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Önlem alınsa hasar bugünkü kadar olmazdı

Savaş’ın ifadelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Okan Tüysüz’a yorumlattık: “Depremin şiddeti yüzeydeki sarsıntının ölçüsüdür. Büyüklükse depremin odağındaki salınan enerjinin miktarından ölçülen bir değer. Doğrudur, yüzeyde 9-10 şiddetine varan bir sarsıntı olmuştur Hatay’da. Bu beklenenin üzerinde bir sarsıntı ama Hatay da hazır değildi, o da ayrı mesele. Hatay’ın hazır olmadığını gayet iyi biliyoruz. Yeni yapılan yapılarda yönetmeliklere ne kadar uyulduğu şüpheli. Önlem alınsa eğer hasar görürdü ama bugünkü kadar olmazdı.“