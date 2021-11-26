Akşam Postası / 26 Kasım 2021

Kavala’ya yine tahliye yok
Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Prof. Dr. Ayşe Buğra: Savcılar hakkında iddianame yazılan kişiye soru sormuyor
Beş maddede yeni varyant
Yalnızca iki gün önce ortaya çıkan ve şimdiden bazı ülkelerin seyahat kısıtlaması değiştirmesine, küresel piyasaların gerilmesine yol açan Güney Afrika varyantı hakkında ne biliyoruz?
KLİMİK uyardı: Riskli ülkelerden gelenler bulunup karantinaya alınmalı
Yeni varyant Avrupa’da!
Eldeki aşılar yeni varyanta karşı etkili olabilir
Beş maddede yeni varyant
Prof. Derya Unutmaz’dan yeni varyant için önlem çağrısı: Sonrası geç olur
Kripto paralarda ‘süper varyant’ düşüşü
Yeni varyant piyasaları gerdi
Britanya: Güney Afrika’daki yeni varyant şimdiye kadarkilerin en önemlisi
Akşener’in adayı İmamoğlu!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi.
Erdoğan konuştu TL yine eridi: Bu faizler düşecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.
Dolar, Kavala kararı sonra çıkışa geçti
2022 bütçesine ‘enflasyon gölgesi’: Muhalefet ‘Gözden geçirin’ dedi
MB’ye bir eleştiri de İngiltere Merkez Bankası’ndan
İçkiye yeni zam: ‘Durdurulamayacak gibi’
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.
İBB’nin yeni taksi önerisi UKOME’de 11’inci kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 11’inci kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
Taksiciler yüzde 100 zam istedi!
Dörtte bir arttı: Diyanet bütçesinin yüzde 96’sı personel harcaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yüzde 96’sı personel, maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır” dedi.
DİSK’ten eylem: Kara kışı işçi baharına çevireceğiz
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ‘Geçinemiyoruz, artık yeter’ sloganıyla eylem düzenledi. Protestoların İstanbul’daki adresi Kadıköy oldu.
Kur etkisi ve hammadde sıkıntısı: Bazı ilaçlar hiç yok, bazılarında stoklar eridi
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, kur etkisi ve hammadde sıkıntısı nedeniyle piyasada bazı ilaçların bulunamadığını, bazı ilaçlarda da 30-35 gün olması gereken stok seviyelerinin bir haftaya düştüğünü söyledi.
AFAD’dan ‘sehven’ radyoaktif serpinti uyarısı: Derhal sığınağa girin
Kırklareli’nde vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından iletilen ‘radyoaktif serpinti tehlikesi‘ mesajının sehven gönderildiği açıklandı.