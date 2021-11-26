Akşam Postası / 26 Kasım 2021

Kavala’ya yine tahliye yok

Fotoğraf: Arşiv

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Beş maddede yeni varyant

Fotoğraf: Reuters

Yalnızca iki gün önce ortaya çıkan ve şimdiden bazı ülkelerin seyahat kısıtlaması değiştirmesine, küresel piyasaların gerilmesine yol açan Güney Afrika varyantı hakkında ne biliyoruz?

Akşener’in adayı İmamoğlu!

Fotoğraf: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi.

Erdoğan konuştu TL yine eridi: Bu faizler düşecek

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

İçkiye yeni zam: ‘Durdurulamayacak gibi’

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.

İBB’nin yeni taksi önerisi UKOME’de 11’inci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 11’inci kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

Dörtte bir arttı: Diyanet bütçesinin yüzde 96’sı personel harcaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yüzde 96’sı personel, maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır” dedi.

DİSK’ten eylem: Kara kışı işçi baharına çevireceğiz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ‘Geçinemiyoruz, artık yeter’ sloganıyla eylem düzenledi. Protestoların İstanbul’daki adresi Kadıköy oldu.

Kur etkisi ve hammadde sıkıntısı: Bazı ilaçlar hiç yok, bazılarında stoklar eridi

Fotoğraf: Reuters

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, kur etkisi ve hammadde sıkıntısı nedeniyle piyasada bazı ilaçların bulunamadığını, bazı ilaçlarda da 30-35 gün olması gereken stok seviyelerinin bir haftaya düştüğünü söyledi.

AFAD’dan ‘sehven’ radyoaktif serpinti uyarısı: Derhal sığınağa girin

Kırklareli’nde vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından iletilen ‘radyoaktif serpinti tehlikesi‘ mesajının sehven gönderildiği açıklandı.