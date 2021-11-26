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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li vekil, benzinlikteki kuyruğu ‘araç fazlalığı’na bağladı: Zamla ilgili değil

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, benzin istasyonlarındaki kuyruğun zamlardan değil araç fazlalığından kaynaklandığını savundu.

Fotoğraf: Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar akşam saatlerinde açıklanıyor ancak gece yarısı devreye giriyor. Bu nedenle araç sahipleri daha ucuza depolarını doldurmak için zam devreye girmeden akaryakıt satın alıyor.


Son günlerde gelen büyük zamların ardından bazı benzin istasyonlarının önünde de kuyruk oluştu.

Meclis’te dün basın toplantısı düzenleyen Aydemir’e kuyruk hatırlatıldı.

AKP’li vekilin yorumu şöyle oldu: “Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor, biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonu’nda bir-iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla, ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var… Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla ‘Böyle bir şey yoktur’ diyorum.”

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