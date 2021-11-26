2022 bütçesine ‘enflasyon gölgesi’: Muhalefet ‘Gözden geçirin’ dedi

Muhalefet, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde, döviz kurları ve enflasyondaki artış nedeniyle bütçenin gözden geçirilmesini istedi. AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, piyasalarda fırtına yaşandığını belirterek, süreci ‘türbülansa giren uçağa’ benzetti.

Gelecek yılın merkezi bütçe görüşmelerinin son gününde, ekonomik hedeflerin orta vadeli programın dışına çıktığı belirtilerek bütçenin yeniden değerlendirilmesi istendi.

Görüşmelerde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, iktidarın ekonomik alanda yeni bir çerçeveye geçtiğini belirterek bütçe görüşmelerinin başlangıcı ile sona erdiği gün arasındaki farklılıklara dikkat çekti.

‘Temel hedeflerden sapıldı’

Usta, resmi enflasyon rakamlarının birkaç ay içinde yüzde 30’a yükseleceğini belirterek temel hedeflerden sapıldığını vurguladı. Bütçe teklifinin geri çekilmesini veya başka bir yöntemle gözden geçirilmesini istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da Usta’nın sözlerine katıldığını belirterek, bütçe hazırlanırken hükümetin uyguladığı ekonomik modelin son dönemde değiştiğini söyledi.

Katırcıoğlu, “Yürürlükte olan iktisat politikası başarılı olsa bile bu bütçenin hazırlanması sırasında kabul edilen veri setinden farklı bir yerde olacağız” dedi. Bütçenin ‘havada kalacağı’ uyarısında bulunan Katırcıoğlu da gözden geçirme istedi.

Eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti’nin genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, muhalefet temsilcilerinin çağrısına hak vererek, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) son açıklamasına değindi.

Yılmaz, şu ifadeyi kullandı: “MGK, ‘Uygulanmakta olan ekonomik politikalara tehdit oluşturmak’ diye bir şey söyledi. Eğer bizim bu talebimiz bu plana tehdit oluşturuyorsa konumumuz nedir onun da açıklığa kavuşturulması gerekir.”

‘Fırtınalı dönem’

Muhalefetin gözden geçirme taleplerinin doğru olmadığını savunan AKP’li Öztürk ise ekonomide yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öztürk, “Para piyasaları son bir haftadır fırtınalı bir dönem yaşıyor” diyerek yaşananları ‘uçağın türbülansa girmesine’ benzetti. AKP’li vekil, muhalefetin ‘uçağın yere inmesini istediğini’ savunarak, “Kaptan tecrübeli ise türbülanstan kurtulur” dedi.

‘Sarayda kendinizi bozdunuz’

Görüşmelerde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yüklendi.

Paylan, Oktay’a ve iktidara yönelik olarak “Kaynakları yandaşlara ayırmaktan vazgeçmiyorsunuz. Vazgeçin kapıdaki lüks Mercedes’ten. Siz de bir halk çocuğuydunuz. Sarayda kendinizi bozdunuz. Siz de yoldan çıktınız. Halkın derdinden anlamaz oldunuz” dedi.

Ekonomik programların uygulanma sürelerinin kısa olduğunu dile getiren Paylan, şöyle devam etti: “OVP’ye göre ‘2022 yılında doların 9 lira 27 kuruş olacağını biliyorum, buna göre hesap yapıyorum, enflasyonun da yüzde 10 gerileyeceğini düşünüyorum’ dediniz. ‘Maşallah’ dediniz. Dolar 40 gün geçmeden 12 lirayı geçti. Enflasyon şu anda, halkın enflasyonu, yüzde 50. Onu geçiyorum, sarayın enflasyonu yüzde 20. Enflasyonun yüzde 30’u geçeceğini düşünüyorum.”