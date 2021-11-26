Dolar, Kavala kararı sonra çıkışa geçti

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası kur yönünü yeniden yukarı çevirdi.

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Dolar/TL bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona rağmen düşük faiz yönündeki ısrarları nedeniyle yüzde 18,17’lik artışla 13,45’a kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Bloomberg ise rekor seviyenin ardından kamu bankaları aracılığı ile yapılan döviz satışı nedeniyle yeniden 12 TL seviyesine dönüşün mümkün olduğunu yazmıştı.

Kur, Kavala kararının hemen ardından ise yeniden yükselişe geçti.

Saat 15.45 itibarıyla dolar yeniden 12,20’nin üzerini gördü. Avro ise 13,80 seviyesine ulaştı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınmış, 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Bugün itibariyle 1488 gündür tutuklu bulunan Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 8 Ekim’de hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019 tarihinde Kavala’nın tutukluluğun hak ihlali olduğuna hükmetmiş, ‘derhal serbest bırakılması’nı istemişti.

AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala’nın 30 Kasım’a kadar serbest bırakılması için süre vermişti. Aksi halde Avrupa Konseyi üyesi Türkiye hakkında taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) uymadığı gerekçesiyle ihlal prosedürü başlatacağına dikkat çekilmişti.

Bu, Kavala dosyası için Türkiye açısından son uyarı anlamına geliyor. Kavala’nın bir sonraki duruşması ise 17 Ocak 2022’de.