DİSK’ten eylem: Kara kışı işçi baharına çevireceğiz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ‘Geçinemiyoruz, artık yeter’ sloganıyla eylem düzenledi. Protestoların İstanbul’daki adresi Kadıköy oldu.

DİSK üyeleri, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olmasını talep ediyor.

Bu yıl geçerli asgari ücret, sene başındaki yüzde 21,56’lık zamla net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. Sene başında 7,36 seviyesinde olan dolar kuru ise dün 11.30’a kadar çıktı. Asgari ücretli ocak 2021’de 384 dolar kazanırken kur şokları nedeniyle geliri bugün 250 dolarlı sevilere kadar düştü.

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Asgari ücreti, yasa gereği beş işçi temsilcisi, beş işveren temsilcisi ve beş devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Kadıköy‘de basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yoksulluğa ve emeğimizin ucuzlatılmasına teslim olmayacağız. Kara kışı işçi baharına çevireceğiz. Üretimden gelen gücün kullanımı da dahil olmak üzere demokratik her türlü yöntemle direneceğiz. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir” dedi.

‘TL değer kaybettikçe biz kaybediyoruz’

Eylemlerin Ankara’daki adresiyse Ulus Atatürk Anıtı oldu.

Burada konuşan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise “Türk Lirası değer kaybettikçe biz kaybediyoruz. Emeğimiz ucuzluyor. Değersizleşiyor. Satın alma gücümüz azalıyor. Ülkeyi yönetenler ‘Türk Lirası’nın değer kaybetmesine ‘Kurtuluş Savaşı’ diyorlar. Oysa paramız değer kaybettikçe ülkemiz daha da çok kaybediyor. Bağımlı hale geliyor” dedi.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Ankara’dan Seslenerek;

“Artık Yeter!

Geçinmek istiyoruz!.. dedi. pic.twitter.com/L65ACOcnQj — Genel-İş (@DiSK_Genel_is) November 26, 2021

Diyarbakır’daki açıklamada ”Ekonomik krizin, pandeminin ağır yükünü biz taşıyoruz. Her gün yeni zamlara uyanıyoruz, her gün yoksullaşıyoruz” dendi.

Açıklama yapılan diğer başlıca iller Tunceli, Samsun, Kırklareli, Bursa, Gaziantep, Artvin, Amasya oldu.