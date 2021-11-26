Dörtte bir arttı: Diyanet bütçesinin yüzde 96’sı personel harcaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yüzde 96’sı personel, maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır” dedi.

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Son dönemde yaptığı çıkışlarla eleştiri konusu olan olan Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yılki 17,1 milyar liralık bütçesiyle 17 bakanlıktan yedisini geride bırakacak. Diyanet’in ödenek teklifi genel bütçe kapsamındaki 26 idareyi de aşıyor.

Diyanet’in çalışan sayısı 2020’de -sözleşmeliler hariç- 128 bin 469’a yükselmişti.

Muhalefet tarafından ‘holdinge dönüştü’ eleştirileri yapılan başkanlığa bağlı olarak kurulan Türkiye Diyanet Vakfı eliyle inşaat faaliyetleri de yapılıyor. Ülke genelinde Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı 50’ye yakın kız ve erkek öğrenci yurdu bulunuyor.

Vakıf, dünyanın 145 ülkesinde de eğitim, kültür ve yardım faaliyetleri yürütüyor. Vakfın faaliyetleri Alman hükümeti tarafından inceleme altına alınmıştı.

Yüzde 24’lük artış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, diyanetin bütçesiyle ilgili şunları söyledi: ”İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, doğru dini bilgi ile toplumu aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam medeniyetinin ilmî birikimini ve değerlerini değişip dönüşen toplumsal yapının yararına sunmaktadır. Başkanlık, 2021 yılında 187 bin 750’si ilk basım olmak üzere 13 farklı kategoride 2 milyon 952 bin 130 basılı yayını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırmıştır. 1,6 milyon kez indirilen 523 adet e-kitabı, çoğunluğu sesli kitap olan 505 adet sesli içeriği, ayrıca İslam’ın evrensel mesajları ile Türk-İslam medeniyetini tanıtan 772 adet videoyu dijital erişime açmıştır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dâhil olmak üzere milletimize din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı kesin hesap gideri 10 milyar 930 milyon 391 bin liradır. 2021 yılı ödeneği 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olup 2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 24’lük artışla 17 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96’sı personel, maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır.”