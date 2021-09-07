Muhalefetten Diyanet işleri başkanına: Senin rehberin Erdoğan değil, Kur’an

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sosyal medya düzenlemesi çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepki gösterdi: “Allah’tan kork! Senin rehberin Erdoğan değil, senin rehberin Kur’an.”

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AKP, geçen yıl ekim ayında yürürlüğe giren sosyal medya yasasının ardından, ‘yalan haber ve dezenformasyonla mücadele‘ gerekçesiyle, sosyal medya kuruluşları ve kullanıcılara yönelik yaptırımlar getiren bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyor. Düzenleme sosyal medyaya yönelik ‘sansür‘ endişeleri nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 Eylül’deki konuşmasında bu düzenlemeye destek vermiş ve şunları söylemişti: “Bu mecranın teklif ve telkinlerine bilinçsizce teslim olan kullanıcılar, her türlü mahremiyetlerini ifşa ederek … asil duyguları, beğeniye feda edebilmektedir. Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.”

CHP’li Altay ise Erbaş’a tepki göstererek şunları dile getirdi: “Diyanet işleri başkanımız bugünlerde çok konuşuyor. Diyanet işleri başkanının oturduğu koltuğun gereklerine uygun davranışlar içinde kalması milletimizin beklentisidir. 30 Ağustos’ta içinde Atatürk olmayan bir duanın altında Diyanet işleri başkanının imzası vardır.

Biz söyleyince kızıyorlar. Bunların Allah’ın tahsildarlığına soyunmak gibi yaklaşımları da var ama bu memlekette. ‘Allah’tan kork‘ denecek son kişi Diyanet işleri başkanıdır ama son zamanlardaki uygulamalarına baktığımızda ona sadece şunu derim; Allah’tan kork; senin rehberin Erdoğan değil senin rehberin Kur’an.”