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Yaramazlara biraz batar!

AFAD’dan ‘sehven’ radyoaktif serpinti uyarısı: Derhal sığınağa girin

Kırklareli’nde vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından iletilen ‘radyoaktif serpinti tehlikesi‘ mesajının sehven gönderildiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Sabah saatlerinde cep telefonlarına “Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın” ifadelerinin yer aldığı mesaj paniğe yol açtı.


Valilik açıklamasında, kentte AFAD siren sisteminin test çalışmaları kapsamında, 23 Kasım tarihinden itibaren siren, canlı anons, SMS ve mobil bildirim sistemlerinin kontrol edildiği belirtilerek söz konusu duyurunun ‘sehven gönderildiği, tatbikat amaçlı olduğu’ kaydedildi.

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