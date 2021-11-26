Türkiye’nin play-off yarı finaldeki rakibi Portekiz

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Portekiz oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye’yi, Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti.
Kura çekimine, Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi’nden gelen iki takım katıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ’ı 2-1 mağlup eden ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.
Milliler, Portekiz’i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda bulunan Türkiye geçen hafta 1-0 geriye düştüğü maçta Karadağ’ı 2-1 yenmiş ve grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off’lara katılmaya hak kazanmıştı.
Play-off maçları Mart 2022’de
Play-off’ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.
A Yolu’nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu’nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu’nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.
Play-off’larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022’de yapılacak.
Katar’ın ev sahipliği yapacağı 22’nci Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
Eşleşmeler
A Yolu
Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya
Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna
B Yolu
Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya
Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya
C Yolu
Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye
Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya