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Yaramazlara biraz batar!

Madonna’dan meme ucu nedeniyle fotoğraflarını kaldıran Instagram’a tepki

Madonna fotoğraflarını kaldıran Instagram’a sert tepki gösterdi.

Fotoğraflar: Instagram

63 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabından meme ucunun göründüğü bir büstiyer ve file çoraplı fotoğraflarını paylaşmıştı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafları beğenenler çoğunlukta olmakla birlikte, özellikle yatağın altında yalnızca belden aşağısının göründüğü pozu alay konusu da olmuştu.


Madonna Instagram’ın herhangi bir uyarı ya da bildirim göndermeden kaldırdığını söylediği fotoğrafları minik sansürlerle yeniden paylaştı. Fotoğraflarla birlikte Instagram’ın politikasını eleştiren pop ikonu yorumunda şunları yazdı: “Neden olarak meme ucumun küçük bir kısmının görünmesini öne sürdüler. Kadın vücudunun meme ucu hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşadığımıza hala inanamıyorum. Sanki kadın anatomisinin cinselleştirilebilecek tek kısmı meme ucuymuş gibi… Bebeği besleyen meme ucu! Erkeklerin meme ucu erotik sayılmaz mı? Peki ya hiçbir yerde sansürlenmeyen kadın poposuna ne demeli…

Madonna ayrıca Şükran Günü’nde yaptığı paylaşımda 40 yıl boyunca sansür, cinsiyetçilik, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığına rağmen akıl sağlığını koruyabilmesine şükrettiğini belirtti.

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