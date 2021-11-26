MB’ye bir eleştiri de İngiltere Merkez Bankası’ndan

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Merkez Bankası’nın (MB) bağımsızlığının bir sorun haline geldiğinin açık olduğunu ve yeniden güvenilirliği sağlamanın MB için hayati önem taşıdığını belirtti.

Bailey, Cambridge Üniversitesi’nde dün düzenlenen etkinlikte bir öğrencinin MB’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın savunduğu düşük faiz hakkında bir soru yöneltmesi üzerine “Bence bu Merkez Bankası’nın bağımsızlığının bir sorun haline gelmesinin açık bir örneği” yanıtını verdi.

Bailey, “Genelde başkalarının para politikaları hakkında yorum yapmam ancak ekonomik açıdan kesinlikle alışılmışın dışında bir hamle olduğunu söylemek isterim” dedi ve ekledi: “Güvenilir politikaya ulaşmak yalnızca bugün için değil, itibar ve dolayısıyla ileriye dönük politika geliştirme yeteneği açısından da kritik öneme sahiptir.”

Son iki senede üç defa MB başkanını değiştiren Erdoğan’ın mart ayında geceyarısı kararnamesiyle, ‘piyasa dostu’ politikaları tercih eden Naci Ağbal’ın yerine düşük faiz yanlısı Şahap Kavcıoğlu’nu getirdiğinden beri ekonomiye ilişkin göstergelerde dikiş tutturulamıyor.

Özellikle son dönemde Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve MB’nin yüzde 30’a koşan enflasyona rağmen üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu TL’de tarihi değer kayıpları yaşanıyor.