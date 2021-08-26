Akşam Postası / 26 Ağustos 2021

Hükümet ve plaka sahipleri direniyor: Yeni taksi teklifi sekizinci kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yeni taksi teklifi reddedildi.
Türkiye’deki göllerin yüzde 60’ı kurudu
Kuraklık yüzünden Türkiye genelindeki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı yüzde 70’lere varan oranda düşerken, göllerin ise yüzde 60’ı kurudu.
Kabil havalimanında patlama
Afganistan’ın başkenti Kabil’de havalimanında patlama meydana geldi.
800 sığınmacı Hollanda’ya fazla geldi
ABD’li şirketten Afganistan’da tahliye ‘hizmeti’: Kişi başı 6 bin 500 dolar
YÖK duyurdu: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde örgün eğitimin yeni dönemde yüz yüze başlayacağını açıkladı.
‘Zafer’den hezimete: Devlet garantili havalimanı satılığa çıkarıldı
Devlet desteğiyle ve kamu kaynaklarıyla yapılan, garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1’ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı satışa çıkarıldı.
Tek kullanımlık plastik tüketimini savunan PAGEV başkanına ‘düzeltme’
Mikroplasitk Araştırma Grubu (MAG) adlı çevreci grup, tek kullanımlık plastik ürün tüketimini savunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı (PAGEV) Yavuz Eroğlu’nu düzeltti.’
MB’nin rezervi ‘kağıt üstünde’ artışta
Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervi geçen hafta 1,5 milyar dolar artışla 108,6 milyar dolara yükseldi. Brüt rezerv en son Mayıs 2018’de 109 milyar dolar seviyesini görmüştü. Bankanın brüt rezervinde belirgin artışlar olsa da kendine ait döviz rezervi hala eksi 55 milyar dolarla hayli düşük bir seviyede.
Borsa İstanbul: Yatırımcı sayısı ve yabancı payı düşüşte
Kripto paralardaki düşüş üçüncü gününde
Enes Batur dahil: Sosyal medya fenomenlerine soruşturma
Sosyal medya üzerinden Milli Piyango İdaresi’nden izin almadan çekiliş düzenlediği belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı.
Okul servislerinde bazı güvenlik şartları kaldırıldı
Eğitim dönemin başlaması öncesi, son senelerde kaza bilançosu artan okul servisleriyle ilgili ‘kamera zorunluluğu’, ’emniyet kemeri’ gibi şartlar kaldırıldı.
Zamlara mikrofonla isyan etti
Ağrı’da bir vatandaş, şehrin merkezinde mikrofonu eline alıp zamlara isyan etti: “Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık. Bu devlet nerede? Her gün zam.”
Muhalif Rus lidere ‘Çin işkencesi’: Günde sekiz saat devlet televizyonu izletiyorlar
Cezaevindeki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, günde sekiz saat devlet televizyonu izlemeye mecbur edildiğini açıkladı.
Yeni TikTok çılgınlığıyla ilgili uyarı: Yapmayın
TikTok’ta başlayan tehlikeli akım ‘süt kasası challenge’ı o kadar yayıldı ki uzmanlar ve yetkililer peş peşe uyarılar yayınlamak zorunda kaldı.
YouTube, Covid-19 hakkında dezenformasyon içeren 1 milyondan fazla videoyu kaldırdı
YouTube, Covid-19 salgınının başından beri salgınla ilgili ‘tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan’ 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.
Karakuş Tümülüsü’nde jeoradar çalışması: Kommagene kralının eşi, kızı ve torununun mezarları belirlenecek
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Karakuş Tümülüsü’nde (Kadınlar Anıt Mezarı) jeoradar çalışmaları yapılıyor.
Marketlerdeki gıdalara şırıngayla ‘yabancı madde’ zerk ederken yakalandı
Britanya’nın başkenti Londra’nın batısındaki üç süpermarketten alışveriş yapanlardan gıda ürünlerini çöpe atması istendi. Çağrının sıradışı bir nedeni var, gıdalara şırıngayla ‘yabancı madde’ zerk edilmiş olması!
Sokak lambaları böcek popülasyonunu yok ediyor
Bilim insanları, son yıllarda başta sokak lambalarının neden olduğu ışık kirliliğinin böceklerin görünürlüğünde ‘endişe verici’ düşüşlere yol açtığını tespit etti.