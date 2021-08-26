Kripto paralardaki düşüş üçüncü gününde

Üç aylık bir sürenin ardından yeniden 50 bin doları aşan Bitcoin’de düşüş üçüncü gününe girdi. Bitcoin bugün 46 bin dolarlı seviyelere kadar çekildi.

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Bitcoin pazartesi günü 50 bin 500 doları görmesinin akabinde gelen kar satışlarının etkisiyle 46 bin 560 dolara kadar düştü. Kayıp yüzde 9’a yaklaştı.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum da BTC etkisiyle düşüşünü sürdürdü. ETH üç günde 3 bin 377 dolardan 3 bin 60 dolara kadar indi. ETH’deki kayıp ise yüzde 10’u aşmış durumda.

Saat 14:00 itibariyle BNB 484, XRP 1.12, Doge ise 0,27 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgası ile 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Büyük düşüşte Çin’in madencilere yönelik uyguladığı yasaklar ile sıkı bir kripto para yatırımcısı olan milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelen olumsuz açıklamalar etkili olmuştu. Ayrıca devletlerin Bitcoin’e yönelik söylemleri de bu dönemde grafiğin aşağı yönlü seyrini desteklemişti.