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Yaramazlara biraz batar!

Karakuş Tümülüsü’nde jeoradar çalışması: Kommagene kralının eşi, kızı ve torununun mezarları belirlenecek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Karakuş Tümülüsü’nde (Kadınlar Anıt Mezarı) jeoradar çalışmaları yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü’nde jeoradar ve jeofizik çalışmalarına başlanırken, alanın ‘tomografisi çekilerek’ Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların bulunduğu alanlar belirlenecek.


Jeoradar ve jeofizik çalışmaları kapsamında alanın ‘tomografisi çekilerek’ Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların bulunduğu alanlar belirlenecek.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, anıt mezar ve giriş kapısının tespit edilmesinden sonra kazı çalışmalarına başlanacağını söyleyerek, “Çalışmalar sonucunda gelecek raporlar doğrultusunda eğer anıt mezarın sağlam bir şekilde olduğu ve kapı kısmı tespit edilebilirse kazı çalışmalarına başlayacağız. Tespit edilemezse buna göre kararlar alınıp ona göre bir plan çizilecek” dedi.

Jeoloji mühendisi Taner Taylan ise elektromanyetik dalgalarla yaklaşık 100 metre derinliğe kadar olan yapılar tespit edildiğini, yer altı radar sistemleriyle ölçüm yapacaklarını, kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karakuş Tümülüsü

Fotoğraflar: AA

Adıyaman-Kahta girişinde bulunan Karakuş Tümülüsü, Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından annesi İsas adına yaptırıldı.

Geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan anıt mezar, sütun üzerindeki kartaldan dolayı Karakuş Tümülüsü olarak anılıyor. Doğu, batı ve güney yönlerde dörder sütun varken günümüze doğuda iki, batıda ve güneyde birer sütun kaldı.

Doğu sütun üstünde aslan ve kartal heykel kalıntıları, batıdaki sütunun üstünde tokalaşma steli, yerde aslan heykeli bulunuyor. Tümülüs, Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenmiş.

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