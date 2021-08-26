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Yaramazlara biraz batar!

YÖK duyurdu: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde örgün eğitimin yeni dönemde yüz yüze başlayacağını açıkladı.

Türkiye’de 1 Temmuz’da kaldırılan Covid-19 tedbirleri vakaların yükselmesine yol açarken sosyal hareketliliğin yoğunlaşacağı okul dönemi öncesi de endişelerin artmasına neden oldu. Gençlerin aşı olmasını teşvik edebilecek uygulamaların devreye sokulmaması eleştirilirken yeni okul dönemiyle ilgili kararlar açılışa kısa bir süre kala açıklandı.


Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz” demişti.

YÖK’ün açıklamasına göre üniversitelerde aşı olmayan örgün öğretim öğrencilerinden haftada iki defa PCR testi talep edilecek. PCR testleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.

YÖK’ün resmi web sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:

  • Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme’ çalışmaları yapılmıştır.
  • Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde ‘Koronavirüs Komisyonları’ oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.
  • 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda ‘yüz yüze eğitime’ başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.
  • Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.

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