Thodex’in ardından bu kez 1 milyar TL’lik Dogecoin vurgunu

‘Dogecoin Mining’ adlı bir sistem üzerinden yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kar vaat eden Turgut V. ve beraberindeki 12 kişinin, yüzlerce kişiyi 1 milyar lira dolandırdığı öne sürüldü.

Kripto piyasadaki vurgun, Türkiye için ilk değil. Daha önce de kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına yaklaşık 2 milyar dolarla gittiği öne sürülmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yurt dışına çıkarılan paranın 2 milyar dolar değil 108 milyon dolar olduğunu söylemişti.

Thodex’in hemen ardından Vebitcoin de işlemleri durdurmuş, MASAK inceleme başlatarak hesaplara bloke koymuştu.

Dolandırıcılara ulaşılamıyor

Yeni vurgunda ise Zoom üzerinden sürekli paneller düzenleyen dolandırıcılar, Telegram uygulaması üzerinden de yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olarak güven kazandı. İlk üç-dört ay boyunca sistemden düzenli olarak kar sağlayan yatırımcılarla birlikte her geçen gün yatırımcı sayısı çoğaldı, daha yüksek miktarlarda yatırımlarda bulunuldu.

Sistemin bir anda kapandığı öne sürülürken piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan Dogecoin ile birlikte Turgut V. ile diğer dolandırıcılara ulaşılamadı.

‘Sistem dört ay çalıştı’

1500 kişilik Dogecoin mağdurlarından biri olan ve 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova, şunları söyledi: “İlk aşamada deneme amaçlı 400 bin doge yatırmıştım. Kırk günlük paketler alıyorduk. Belirli bir miktarın üzerinde alım yapınca yüzde 100 kar paketi daha cazip geliyordu. Yüzde 100 kar ile 20 günde kendi yatırdığın ana parayı çekiyorsun, 20 gün sonrasında da ana para kadar kar çekiyorsun. Ben yatırdığım 400 bin dogeyi çektim. Bu arada sistem dört ay çalıştı yani hiçbir aksama yoktu. Her şey güzel gidiyordu”.

Deneme amaçlı yatırdığı tüm coinlerin çektiğini söyleyen Ashyrova, “Adam il, il geziyor, toplantılar yapıyor, zoom üzerinden paneller düzenliyordu. Devamlı güzel vaatlerde bulunuyordu. Geleceğe dair çok güzel planları vardı, kendi cihazları vardı, üretim yaptığını söylüyordu. Ona güvenerek 4 milyon dogeyi tekrar yatırdım” dedi.

‘İntihara kalkışanlar oldu’

Sistem kapandıktan sonra giriş yapamadıklarını buna rağmen yatırım yapabilmelerine karşın para çekim işlemini gerçekleştiremediklerini söyleyen Ashyrova, şunları kaydetti: “Adam devamlı aramızdaydı, sistemde arka tarafta çalışmalar olduğunu ve işi büyüttüğünü söylüyordu. Daha sonra adama ulaşmak istedik, hiçbir şekilde ulaşamadık. Telefonlarını, bütün sosyal medya hesaplarını, her şeyini kapatmışlardı. O gün biz dolandırıldığımızı anladık”.

Mağdurlar içerisinde evini, arabasını satarak yatırım yapan çok fazla kişi olduğunu söyleyen Ashyrova, intihara kalkışan insanlar olduğunu söyledi.

‘Thodex’ten daha büyük bir dolandırıcılık’

Thodex mağdurlarının da avukatı olan Sinan Keskin, Dogecoin dolandırıcılığının, mağdur ve kişi sayısına bakıldığında Thodex’ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesi olduğunu söyledi: “Toplam bin 500 mağdur var ve 1 milyar TL’lik bir dolandırıcılık söz konusu. Gelen mağdur şikayetlerine istinaden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurumuzu yaptık. Buna istinaden örgütlü suçlar bürosu tarafından gelen taleple mahkeme iki örgüt yöneticisi olan şahıslara yurt dışı çıkış yasağı koydu. Örgüt yöneticisi olarak dosyada 3 kişi mevcut. Diğer 9 kişi örgüt üyesi olarak yer alıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı gereğince iki örgüt yöneticisi, bir tanesi de finanstan sorumlu olmak üzere üç tane yöneticileri bulunuyor.”