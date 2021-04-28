Diken

Yaramazlara biraz batar!

Thodex’te vurgunun miktarı 2 milyar değil, 108 milyon dolarmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex soruşturmasında yurt dışına çıkarılan paranın 2 milyar dolar değil 108 milyon dolar olduğunu öne sürdü.

Soylu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

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“Dört ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor, soruşturma yürüyor” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Para piyasalarıyla ilgili bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasasıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi diye baktık. Özellikle ben bilirkişilerin çağrılmasını istedim. Acaba bu rakamları büyütüp sansasyonel bir olay mı yaratmaya çalıştılar diye. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. Burada böyle bir avukat dile getirdi, 2 milyar dolar öyle kaldı. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil.”

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