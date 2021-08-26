Özdağ’ın hedef gösterdiği marketin sahibi işyerinin ismini değiştirmek zorunda kaldı

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın hedef gösterdiği marketin sahibi Afgan genç işyerinin ismini değiştirmek zorunda kaldı.

Özdağ, bir süre önce Twitter hesabından, Afganistanlı M.S.’nin işlettiği marketin fotoğrafını paylaşarak, “Kırşehir merkezde Afgan Market. Sahibi Afganistanlı bir genç” diye yazdı.

Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç pic.twitter.com/K8eCkm1FvN — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) August 23, 2021

Bunun üzerine polis ekipleri de market çevresinde güvenlik önlemi aldı. Birkaç gün işyerini açmayan M.S., ‘Afgan’ olan marketinin ismini de ‘Armağan’ olarak değiştirerek tabelalarını yeniledi.

AA’ya konuşan M.S., yaklaşık üç ay önce açtığı marketin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Afganistan’da da market işlettiğini, ülkesinde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye’ye geldiğini belirten M.S, Kırşehir’i sevdiğini kaydetti.

Kendisine ya da marketine karşı bir tepki olmadığını ancak tedbiren iş yerinin ismini değiştirdiğini anlatan M.S. elinden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.