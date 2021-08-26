Marketlerdeki gıdalara şırıngayla ‘yabancı madde’ zerk ederken yakalandı

Britanya’nın başkenti Londra’nın batısındaki üç süpermarketten alışveriş yapanlardan gıda ürünlerini çöpe atması istendi. Çağrının sıradışı bir nedeni var, gıdalara şırıngayla ‘yabancı madde’ zerk edilmiş olması!

Fotoğraf: BBC

Fulham semtindeki Sainsbury’s Local, Tesco Express ve Little Waitrose’dan dün akşam alışveriş yapanlara yapılan çağrı sonrasında üç market de geçici olarak kapatıldı.

Polis, soruşturma başlatıldığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken, marketlerin sınırları içinde yer aldığı Hammersmith ve Fulham belediyeleri ağırlıklı olarak mikrodalgada ısıtılan ürünlerle işlemden geçirilmiş etlerin ‘hedef alındığını’ duyurdu. Şırıngayla zerk edilen madde veya maddelerin içeriği ise netlik kazanmadı.

Gözaltına alınan kişinin, ‘gıdalara yabancı madde bulaştırmak’, ‘toplumda paniğe neden olmak’ ve ‘zarar vermeye teşebbüs’le suçlandığı açıklandı.

Açıklamada, dün akşam saat 19:40’da polis ekiplerinin durumdan haberinin olduğu, kaç adet ürüne söz konusu maddenin bulaştığının henüz bilinmediği belirtildi.