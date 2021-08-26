Kabil havalimanında patlama

Afganistan’ın başkenti Kabil’de havalimanında patlama meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kargaşa başgöstermişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter paylaşımında patlamanın yaşandığını duyurarak ‘kayıpların henüz belirsiz’ olduğunu söyledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Reuters’ın bir ABD yetkilisine dayandırarak verdiği bilgiye göre patlamanın bir intihar saldırısı olduğu belirtildi.

Britanya Savunma Bakanlığı, Kabil’de terör saldırısı olabileceği uyarısını yapmıştı.

El Cezire, Taliban’a dayandırdığı haberinde patlamada en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD’li yetkililer, patlamalarda en az üç ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

John Kirby, daha sonra bir tweet daha atarak şunları kaydetti: “Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD’li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel’in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz.”

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