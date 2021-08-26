Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sokak lambaları böcek popülasyonunu yok ediyor

Bilim insanları, son yıllarda başta sokak lambalarının neden olduğu ışık kirliliğinin böceklerin görünürlüğünde ‘endişe verici’ düşüşlere yol açtığını tespit etti.

Fotoğraf: AA

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, sokak lambalarının gece güvelerinin davranışlarını bozduğu ve tırtıl sayısını yarı yarıya azalttığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre ayrıca, ışık kirliliğinin tırtıllarla beslenen kuşlar ve diğer türler için de olumsuz sonuçları var.


Erken saatlerde sokak lambalarını karartmak, hareket sensörleri takmak veya renk filtreleri kullanmak ise mevcut zararları azaltabilir.

Araştırma, arıların, karıncaların ve kın kanatlı böceklerin, memelilerden, kuşlardan veya sürüngenlerden sekiz kat daha hızlı yok olduğuna dikkati çekerek, karasinek ve hamamböceği gibi diğer türlerin ise hızla çoğalma olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor.

Böcek popülasyonlarının iklim değişikliği, doğal yaşam alanının kaybı ve böcek ilaçları gibi nedenlerle de azaldığı belirtiliyor.

2019’da yapılan bir bilimsel inceleme de böcek sayılarında dünya çapında ciddi düşüş olduğuna işaret etmişti.

Böcekler birçok kuş, amfibi, yarasa ve sürüngen için besin kaynağıyken, bitkilerin tozlaşmasında önemli rol oynuyor. Bu nedenle böceklerin yok olmasının ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları oluyor.

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