Diken

Yaramazlara biraz batar!

MB’nin rezervi ‘kağıt üstünde’ artışta

Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervi geçen hafta 1,5 milyar dolar artışla 108,6 milyar dolara yükseldi. Brüt rezerv en son Mayıs 2018’de 109 milyar dolar seviyesini görmüştü. Bankanın brüt rezervinde belirgin artışlar olsa da kendine ait döviz rezervi hala eksi 55 milyar dolarla hayli düşük bir seviyede.

Fotoğraf: AA

MB verilerine göre, 20 Ağustos haftasında brüt döviz rezervleri yaklaşık 813 milyon dolarlık artışla 68,2 milyar dolara çıktı. Altın rezervleri ise 644 milyon dolar artışla 40,39 milyar dolar oldu. Böylece ilgili haftada toplam rezervler 107,1 milyar dolardan 108,56 milyar dolara yükselmiş oldu. Artış 1,48 milyar dolar seviyesinde.


Merkez Bankası’nın rezervlerine ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) Özel Çekme Hakları’ndan (SDR) 6,3 milyar dolarlık yeni bir para girişi olacak. IMF’in bu yeni programı rezervleri güçlendirmek açısından üye ülkelere yapılıyor. IMF desteğinin rezervde olduğu rakamlar ise önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak verilere yansıyacak.

Bunun dışında rezerv artışı olarak verilere henüz yansımamış Güney Kore’den sağlanan 2 milyar dolar swap anlaşması da bulunuyor. Türkiye’nin hali hazırda Çin ile 6 milyar dolar Katar ile 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması var.

Swap anlaşmasında, iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Swapla MB’nin döviz rezervi sadece kağıt üstünde artmış oluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu hafta MB rezervinin önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi. Bankacılar da Erdoğan’ın kağıt üstündeki rezervde söz konusu rakamları tutturabileceği görüşünde.

Ancak swap anlaşmaları ya da IMF’den gelen kaynaklar bankanın brüt rezervini artırsa da net rezerve ya da kendine ait döviz rezervine herhangi bir katkısı yok. Merkez’in kendine ait döviz rezervi şu anda eksi 55 milyar dolar seviyesinde.

Bankacılar MB’nin döviz rezervlerini artırması gerektiği konusunda hem fikir. Bunun için ise bilinen en klasik yöntem döviz alım ihaleleri ya da reeskont kredileri. Reeskont kredileri bu yıl rezervlere yaklaşık 20 milyar dolar katkı sağlayacak. İhale ile döviz almak ise mevcut piyasa koşullarında doların ateşini yükselteceği için pek de mümkün değil.

MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

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