ABD’li şirketten Afganistan’da tahliye ‘hizmeti’: Kişi başı 6 bin 500 dolar

Wall Street Journal gazetesi, ABD’li Blackwater güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince’in Afganistan’dan tahliye olmak isteyenleri 6 bin 500 dolara Kabil Havalimanı’na kadar getirip tahliyelerini sağladığını yazdı.

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Washington yönetiminin güvenlik hizmeti aldığı şirketler arasında en çok gündeme gelen Blackwater, sivillere yönelik katliamlar konusuyla ilgili olarak birçok kez haber olmuştu. Irak savaşında hükümet tarafından kiralanan şirket, ABD makamları tarafından ilk kez 16 Eylül 2007’de Irak’ta 17 sivilin çalışanları tarafından kasten öldürülmesiyle suçlandı.

Blackwater için çalışan dört eski paralı asker, 2008’de ‘kasten adam öldürmek’ dahil çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Ancak askerler, eski ABD başkanı Donald Trump tarafından affedildi. Şirket, adli sürecin başlamasının ardından kendini aklamak için 2009’da ‘Xe Service’, 2010’da da ‘Academi’ olarak isim değiştirdi.

Şirket şimdi de Afganistan’a el attı. WSJ’nin haberine göre şirket kurucusu Erik Prince, personelinin Kabil Havalimanı’na yolcu getirdiğini ve bir uçağa yerleştirdiğini açıkladı.

Söz konusu operasyon için kişi başı 6 bin 500 dolar ücret aldıklarını aktaran Prince, tahliyesine çalışılan kişi için fazla çaba gerekmesi durumunda fazladan ücret aldıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Spaki, Blackwater’ın tahliyeleri için, “Vicdanı ve ruhu olan hiçbir insan, bir ülkeden kaçmaya çalışan ve canları için endişe duyan insanların ızdırap ve acılarından kar sağlamaya çalışmaz” dedi. Ancak bu gelişmeyle ilgili olarak hangi önlemin alınacağı yazılmadı.