Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz” dedi.

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Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı.

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma da, bir süredir devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceği belirtiyor. Erdoğan ise bu fikre karşı.

Geçtiğimiz haftalarda ortak televizyon yayınında konuşan cumhurbaşkanı, “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” derken dört gün sonra “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” ifadesini kullanmıştı.

20 Ağustos’ta konuşan Erdoğan, “Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıtdışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur” demişti.

Bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde konuşan cumhurbaşkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz.

*Afganistan’da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban’ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.

*Afganistan’ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan’daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir.