Erdoğan: Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz” dedi.

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Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor. Çekilmeye mukabil olarak Taliban’ın kontrolünü artırdığı bölgeler de artıyor. Erdoğan ise Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının korumasını üstlenmekle ilgili hevesini geçen ay NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde aktarmıştı. Taliban ise Türkiye’yi bölgede istemediğini dile getirmişti.

Kurban Bayramı namazını Lefkoşa’daki Hala Sultan Cami’sinde kılan Erdoğan, namaz sonrası açıklamasında bu isteği tekrar dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımasına ilişkin “Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz” dedi.

Erdoğan, “Artık ‘Kuzey-Güney’ demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz” diye konuştu.

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