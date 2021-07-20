Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor. Çekilmeye mukabil olarak Taliban’ın kontrolünü artırdığı bölgeler de artıyor. Erdoğan ise Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının korumasını üstlenmekle ilgili hevesini geçen ay NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde aktarmıştı. Taliban ise Türkiye’yi bölgede istemediğini dile getirmişti.


Kurban Bayramı namazını Lefkoşa’daki Hala Sultan Cami’sinde kılan Erdoğan, namaz sonrası açıklamasında bu isteği tekrar dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımasına ilişkin “Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz” dedi.

Erdoğan, “Artık ‘Kuzey-Güney’ demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz” diye konuştu.

Güncellenecek…

Taliban’dan Türkiye’ye uyarı: Çekilin

SON HABERLER

Küba’ya hazır reçete: Anti-emperyalizm

Bugünkü kanlı canlı Kübalıların acılarının hafifletilmesi, bizim geçmişin hayalleriyle kendimizi avutmamızdan çok daha önemli gibi geliyor. Kuru kuruya bir anti-emperyalizm söyleminin yürekleri soğutmaktan başka bir faydası olmayacak.

Otoriter rejimlerin ‘casus yazılım’ tuzağı: Türkiye’de yaklaşık 500 numara hedefte

The Guardian ve 16 medya kuruluşu ortaklaşa bir çalışma yaparak İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin otoriter rejimlere casus bir yazılım sattığını ortaya çıkardı. Yazılım üzerinden insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve avukatlar izlendi. Önümüzdeki günlerde sadece mağdurlar değil aynı zamandan bu yazılımdan faydalanan hükümetler de açıklanacak. Listede Türkiye’de Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran bir savcı da yer alıyor.

Tüketici güveni yeniden düşüşe geçti

Tüketici Güven Endeksi, aşılama çalışmalarının hızlandığı ve normalleşme adımlarının atıldığı temmuz ayında geriledi. Haziran ayında 81,7 olan endeks, temmuzda 79,5’e düştü.