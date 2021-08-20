Muhalefet yalan söylüyormuş: Erdoğan’a göre ‘Afganistanlı göçmen’ sayısı 300 bin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıtdışı olarak toplamda 300 bin Afganistanlı göçmen bulunduğunu söyledi.

İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından konuşan Erdoğan, “Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıtdışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur” dedi.

Erdoğan, “Gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız” diye konuştu.

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da başkent Kabil’i de ele geçirmesiyle yeni bir göç dalgası beklenirken, halihazırda devam eden dalgada Türkiye’ye gelenler de olmuştu.