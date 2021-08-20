Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muhalefet yalan söylüyormuş: Erdoğan’a göre ‘Afganistanlı göçmen’ sayısı 300 bin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıtdışı olarak toplamda 300 bin Afganistanlı göçmen bulunduğunu söyledi.

İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından konuşan Erdoğan, “Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıtdışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur” dedi.


Erdoğan, “Gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız” diye konuştu.

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da başkent Kabil’i de ele geçirmesiyle yeni bir göç dalgası beklenirken, halihazırda devam eden dalgada Türkiye’ye gelenler de olmuştu.

Afgan akademisyen Türkiye’ye göçün nedenlerini ve ordudaki çöküşü anlattı

Erdoğan: Taliban’ın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Çavuşoğlu, Taliban’ın mesajlarını olumlu buldu

A Haber Taliban sözcüsünü yayına bağladı: ‘Türkiye kardeş ülke’

Erdoğan: Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız

Erdoğan: Türkiye Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok

SON HABERLER

Afgan akademisyen Türkiye’ye göçün nedenlerini ve ordudaki çöküşü anlattı

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da başkent Kabil’i de ele geçirmesiyle yeni bir göç dalgası beklenirken, halihazırda devam eden dalgada Türkiye’ye gelenler de oldu. Diken’e konuşan Afgan akademisyen ve gazeteci Lal Mohammad Lame göçmenlerin Türkiye’yi tercih etme nedenlerini aktardı. Lame, Taliban’ın bütün tahminleri boşa düşüren hızlı ilerleyişinin nedenlerini ve Afgan ordusundaki çöküşü de anlattı.

Muhalefetin adayı kim olacak?

Tek adam rejimi cumhuriyet tarihinin en ağır tahribatına neden oldu. Muhtemel bir seçime kadar da olmaya devam edecek. Devasa sorunlarımız var. Bu sorunların altından tek başına bir partinin ya da bir kişinin kalkması neredeyse imkansız hale geldi. Devlet vasfını kaybetmiş bir organizasyonu yeniden hukuk devletine dönüştürmek, kurumlara yeniden işlerlik kazandırmak için kişilerden çok toplumsal birlikteliğe ihtiyaç var.

Apple, ofise dönüşü 2022’ye erteledi

ABD’li teknoloji devi Apple, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü Ocak 2022’ye kadar erteliyor. Şirket, çalışanlara ofisten çalışmaya dönüşten bir ay önce haber verecek.