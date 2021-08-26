‘Zafer’den hezimete: Devlet garantili havalimanı satılığa çıkarıldı

Devlet desteğiyle ve kamu kaynaklarıyla yapılan, garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1’ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı satışa çıkarıldı.

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Kütahya’daki Zafer Havalimanı, İC İçtaş tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilip 2012’de hizmete açılmıştı. 50 milyon avroluk yatırım maliyeti olan şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon avroluk garanti ödemesi yapmıştı. İC İçtaş’ın 2044 yılına kadar havalimanını işletme hakkı bulunuyor.

Hava trafiği neredeyse durdu

Havalimanının 2021 garantisi bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti. Ancak yılın ilk dört ayında uçan yolcu sayısı 61’de kalmış, ocak, şubat ve nisan aylarında havalimanına hiç yolcu geliş gidişi olmamıştı. Böylelikle tahminlerdeki hata payı neredeyse yüzde 100’e yaklaşmıştı.

Geçen yıl yedi bin yolcunun kullandığı havalimanında garanti edilen yolcu sayısı ise 1,2 milyon olmuştu. Böylelikle 2020 yılında yüzde hata payı 99,5, 2019 yılında ise yüzde 95 olarak kaydedilmişti.

‘Teklifleri bekliyoruz’

Bloomberg’e konuşan işletmeci şirket yetkilisi Abdullah Keleş, havalimanı için teklifleri beklediklerini bildirdi: “Yatırım maliyetimizi ödendiği ve borçlar üstlenildiği takdirde havalimanını devretmeye hazırız.”

Milyonlarca avroluk garanti ödemesi yapılan havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını iddia eden Keleş, bu garantilere rağmen her sene havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi. Keleş, çevrede yaşayan insanların Eskişehir’deki Hasan Polatkan Havalimanı’nı tercih ettiğini sözlerine ekledi.