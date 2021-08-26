Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muhalif Rus lidere ‘Çin işkencesi’: Günde sekiz saat devlet televizyonu izletiyorlar

Cezaevindeki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, günde sekiz saat devlet televizyonu izlemeye mecbur edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakiplerinden Navalni, geçen yıl sinir sistemini etkileyen bir ilaçla zehirlenmişti. Almanya’da tedavi edilmiş ocak ayında ülkesine dönmüş ve bir süre sonra tutuklanmıştı. İki buçuk yıla mahkum edilen Navalni’nin Kremlin tarafından zehirlendiğinden şüpheleniliyor.


Geçen hafta Britanya’da yayımlanan Guardian’a cezaevinden mektup yazan ve Batılı ülkelere Rusya’daki yolsuzluklara karşı hamle yapmaları yönünde çağrı yapan Navalni bu hafta New York Times’a röportaj verdi ve psikolojik şiddet uygulanıp propaganda yapıldığını, ‘beyin yıkama’ uygulandığını ifade etti.

Siyasi kariyeri boyunca yolsuzlukların üzerine giden Navalni, başkent Moskova’ya 100 kilometre uzaklıkta, Pokrov’daki cezaevini ‘Çin’deki çalışma kampları’na benzetti. Her yerde kameralar olduğunu, insanların sıra halinde yürütültüğünü ve cezaevindeki görevlilerin kendilerini ‘devlet propagandası’ yapıldığı sırada izlediğini, okumalarına, yazmalarına izin vermediğini anlattı. Navalni, mahkumların devlet televizyonu yayını sırasında uyuyakalmaları halinde uyandırıldıklarının da altını çizdi.

Putin yönetiminin bir gün sona ereceğine dair inancını bir kez daha dile getiren Rus muhalif, “Er ya da geç bu hatadan vazgeçilecek ve Rusya demokratik bir yola girecek çünkü insanların istediği şey bu” dedi.

Navalni, Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımların gücü elinde tutanlara değil Rus halkına zarar verdiğini belirterek onlara yönelik eleştirisini de yineledi. Ayrıca, cezaevindeki mahkumlarla bir şeyler atıştırmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Bir süre açlık grevi yapan ve nisan sonunda grevi sonlandıran Navalni, mart ayından beri cezaevinden sesini yükseltiyor.

Muhalif Rus lider Navalni açlık grevini bitirdi

Açlık grevindeki muhalif Rus lider Navalni’den ‘iskelet’ şakalı mesaj

AB’den Rusya’ya karşı Navalnıy için ortak uluslararası tepki çağrısı

SON HABERLER

Sosyolog ve psikiyatr yanıtladı: Bilim aşı karşıtlarını neden ikna edemiyor?

Bilim insanları virüse karşı en etkili silahın aşı olduğunu söyleyip buna dair veriler sunmasına rağmen diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de aşıya karşı tereddütle yaklaşan azımsanmayacak bir kitle var. Bilim aşı karşıtlarını neden ikna edemiyor? Galatasaray Üniversitesi’nden sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur ve uzman psikiyatr Doç. Dr. Hakan Atalay, Diken okurları için yanıtladı ve çözümlerini anlattı.

İşsizlik değil mesleksizlik

Üniversite öğreniminin yararlarını önemsemiyor değilim. Fakat ihtiyaçtan fazla bilmem ne üniversitesi bilmem ne bölümü mezunu mesleksiz insan üreteceğimize, meslek okullarından mezun edeceğimiz ehil iş gücüne sahip meslekli insan yetiştirmemizin ülkenin geleceği açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Pandemi kısıtlamasından okula geri dönüş

Unutmayalım ki, iki hafta sonra eğitim başladığında, doğal ve rahat bir ortama hâlâ hiç kimse kavuşmuş olmayacaktır. Çünkü ‘virüs ile savaş’ henüz sonlanmamıştır ve ‘yeni normal’ tarzı fantastik tanımlamalar ile durumu hafife almak da toplumun moralini bozmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.

‘Yeni taksiye ihtiyaç yok’ diyen bakanlık, topu İBB’ye attı

Fatih, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde de kısa mesafede müşteri almayarak son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çeken taksilerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı dört öneri getirdi. Taksi sayısının yeterli olduğunu savunan bakanlık, çözüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni adres gösterdi.