Muhalif Rus lidere ‘Çin işkencesi’: Günde sekiz saat devlet televizyonu izletiyorlar

Cezaevindeki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, günde sekiz saat devlet televizyonu izlemeye mecbur edildiğini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakiplerinden Navalni, geçen yıl sinir sistemini etkileyen bir ilaçla zehirlenmişti. Almanya’da tedavi edilmiş ocak ayında ülkesine dönmüş ve bir süre sonra tutuklanmıştı. İki buçuk yıla mahkum edilen Navalni’nin Kremlin tarafından zehirlendiğinden şüpheleniliyor.

Geçen hafta Britanya’da yayımlanan Guardian’a cezaevinden mektup yazan ve Batılı ülkelere Rusya’daki yolsuzluklara karşı hamle yapmaları yönünde çağrı yapan Navalni bu hafta New York Times’a röportaj verdi ve psikolojik şiddet uygulanıp propaganda yapıldığını, ‘beyin yıkama’ uygulandığını ifade etti.

Siyasi kariyeri boyunca yolsuzlukların üzerine giden Navalni, başkent Moskova’ya 100 kilometre uzaklıkta, Pokrov’daki cezaevini ‘Çin’deki çalışma kampları’na benzetti. Her yerde kameralar olduğunu, insanların sıra halinde yürütültüğünü ve cezaevindeki görevlilerin kendilerini ‘devlet propagandası’ yapıldığı sırada izlediğini, okumalarına, yazmalarına izin vermediğini anlattı. Navalni, mahkumların devlet televizyonu yayını sırasında uyuyakalmaları halinde uyandırıldıklarının da altını çizdi.

Putin yönetiminin bir gün sona ereceğine dair inancını bir kez daha dile getiren Rus muhalif, “Er ya da geç bu hatadan vazgeçilecek ve Rusya demokratik bir yola girecek çünkü insanların istediği şey bu” dedi.

Navalni, Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımların gücü elinde tutanlara değil Rus halkına zarar verdiğini belirterek onlara yönelik eleştirisini de yineledi. Ayrıca, cezaevindeki mahkumlarla bir şeyler atıştırmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Bir süre açlık grevi yapan ve nisan sonunda grevi sonlandıran Navalni, mart ayından beri cezaevinden sesini yükseltiyor.