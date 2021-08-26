Diken

Yaramazlara biraz batar!

Enes Batur dahil: Sosyal medya fenomenlerine soruşturma

Sosyal medya üzerinden Milli Piyango İdaresi’nden izin almadan çekiliş düzenlediği belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy’un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenlediğini belirledi.


İstanbul başsavcılığı sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlattı. Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

Soruşturma kapsamında altı kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini vereceği belirtildi.

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