Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘şahlanış’ tepkisi: Millet senin şatafatına yetişemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye yeni bir şahlanış içinde” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: “Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor.”

CHP, lideri Twitter paylaşımında elektrik faturalarının ‘adeta soygun’ olduğunu belirterek, Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!

Kış gelmeden saray iktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, beşli çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!”

Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 26, 2021