Britanya, Türkiye’yi yine kırmızı listeden çıkarmadı

Britanya, Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında yaptığı güncellemede Türkiye’yi yine kırmızı listeden çıkarmadı.

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Mevcut kurallara göre Türkiye’den Britanya’ya yalnızca Britanya vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin (26 bin 231 TL) ücret ödemesi gerekiyor.

Türkiye’den Britanya’ya gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

BBC Türkçe’nin haberine göre Britanya’nın talep ettiği bazı Covid-19 verilerinin paylaşılmaya başlanmış olması, Türkiye’nin bu listeden çıkabileceği yönündeki umutları artırmıştı.

Güncellemede Tayland ve Karadağ’ın pazartesi sabah 4’ten itibaren kırmızı listeye geçirileceği açıklandı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Liechtenstein, Litvanya ve İsviçre ise sarı listeden yeşil listeye alındı.

Sarı listedeki ülkelerden Britanya’ya gelenlerin 10 gün ev karantinasına girip iki PCR testi yaptırması, yeşil listedeki ülkelerden gelenlerin ise karantinaya girmeden yalnızca ikinci günde bir PCR testi yaptırması gerekiyor.