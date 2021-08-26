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Yaramazlara biraz batar!

800 sığınmacı Hollanda’ya fazla geldi

Hollanda’da Afganların yerleştirileceği bir askeri üssün önündeki protestonun kontrolden çıkması sonrası acil durum ilan edildi.

Fotoğraf: AA

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı. Kabil havalimanındaki kaçış görüntüleri kaosa yol açarken, bazı ülkeler belli sayıda Afgan sığınmacıları kabul edeceğini duyurdu. Ancak sığınmacı yükünü sırtlayan ülkeler, bu çabaları yetersiz buluyor. Diğer yandan sığınmacıların kabul edildiği ülkelerde de sığınmacı karşıtı gerimler yaşanmaya başladı.


Hollanda’da hükümet, Ede’deki Harskamp’a toplamda 800 Afgan sığınmacıyı yerleştirmeyi planlıyor. Ülkede üç askeri bölgede kamp kurulması hedefleniyor. Dördüncü kamp için de hazırlık yapılıyor. Fakat ilk grubun geldiği salı gününden bu yana protestolar başladı.

Ede’de önce barışçıl bir şekilde başlayan protesto, bazı göstericilerin dağılmak istememesi ve lastikleri ateşe vermesi üzerine kontrolden çıktı. Gösteriye köpekli polislerle müdahale edilirken askeri bölge yakınlarında acil durum ilan edildi.

‘Önce kendimiz’, ‘Harskamp bize ait’ gibi sloganların atıldığı protesto, polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Ayrıca gösteride Nazilerin insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birini yaşattığı Auschwitz kampını hatırlatan sloganlar da atıldı. Polis, sloganlarla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

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