Akşam Postası / 25 Şubat 2022

İşgalin ikinci günü | Kremlin: Ukrayna silah bırakırsa görüşmeye hazırız

Kiev. (Fotoğraf: Reuters)

Diken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini dakika dakika aktarıyor.

Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,61 TL, motorine ise 1,51 TL zam geldi.

Dağhan Irak yazdı: Emperyalist işgal çok ayıp bir şeydir!

Fotoğraf: AA

Savaşta tutulacak taraf bellidir, insanın tarafı tutulur. Putin’in işgâline karşı duran Ruslar, anti-Nazi Ukraynalılardır tarafımız. Yayılmacı işgaller, sağcı fanatizmin ilacı değil, kan kardeşidir.

MAK anketi: ‘Millet ittifakı’ yine önde, iktidara bakış açısı değişiyor

MAK Danışmanlık’ın yayımladığı seçim anketine göre CHP, İYİ Parti ve Saadet’in başını çektiği ‘millet ittifakı’ yine AKP-MHP-BBP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı‘nın önünde.

Çavuşoğlu’ndan ‘Montrö’ yorumu: Savaş gemilerinin ülkesine dönüşü engellenemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında savaş halinin hukuken kabul edilmesi durumunda Montrö Sözleşmesi bağlamında Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişinin yasaklanacağını, ancak yine anlaşma uyarınca Rus gemilerinin kendi ülkelerindeki üslerine dönmek için Boğazlar’ı kullanmasının engellenemeyeceğini söyledi.

Reuters analizi: Savaş, ekonomiyi üç kanaldan vuracak, AKP’nin hesabı şaşabilir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yaşanan gelişmeler Türkiye’nin cari dengesi üzerinde baskı yaratma riski taşıyor.

Ekonomiye güven yine ‘kötümsere’ döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 98,2 değerini aldı.

Ukraynalı askerlerden Rus savaş gemisinin ‘Teslim ol’ çağrısına: S***** git

Yılan Adası’na saldırıya dair bir kayıt paylaşıldı.

Karadeniz’de bulunan bir adayı savunurken hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin teslim olma çağrısı yapan Rus savaş gemisine “S***** git” yanıtı verdiği bildirildi.

Borsa İstanbul ve TL yara sarıyor

Rusya’nın dün Ukrayna topraklarına girmesiyle sert kayıplar yaşanan Borsa İstanbul ve Türk Lirası’nda bugün yön yukarı.

Rus genç Guardian’a yazdı: Bu utançla nasıl yaşanacağını bilmiyorum

Rusya’da yaşayan bir genç, dün, adını açıklamadan, Britanya’da yayımlanan sol tandanslı Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ülkesinin Ukrayna’ya saldırmasından utanç duyduğunu ifade etti.

Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz şeytana sığındı: ‘Çık insan öldür’ dedi

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 9 Kasım 2021’de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’un savunması alındı.

Edirneli baba Ukraynalı eşi ve kızını bekliyor: Bir an önce onlara kavuşmak istiyorum

Fotoğraf: AA

Edirne’de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinden Rusya’nın işgali nedeniyle dönemeyen Ukraynalı eşiyle kızını bekliyor.