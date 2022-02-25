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Avrupa Konseyi, Rusya’nın temsil hakkını askıya aldı

Fransa’da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya’nın temsil hakkını askıya aldı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Konseyi’nin yazılı açıklamasında Bakanlar Komitesi’nin, konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya’nın Komite ve Parlamenterler Meclisi’nde temsil hakkını askıya almaya karar verdiği belirtildi.


Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Rusya adına AİHM’e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’ya karşı başvuruların AİHM tarafından incelenmeye devam edileceği aktarıldı.

Temsil hakkının askıya alınmasının geçici bir önlem olduğu ifade edildi.

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