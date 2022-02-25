Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,61 TL, motorine ise 1,51 TL zam geldi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir’de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara’da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir’de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.