Ukraynalı askerlerden Rus savaş gemisinin ‘Teslim ol’ çağrısına: S***** git

Karadeniz’de bulunan bir adayı savunurken hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin teslim olma çağrısı yapan Rus savaş gemisine “S***** git” yanıtı verdiği bildirildi.

Yılan Adası’na saldırıya dair bir kayıt paylaşıldı.

Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil bölgesine girmiş ve Belarus sınırından başkente uzanan bu en kısa rota boyunca ilerlemişti.

Rus birliklerinin bombaladığı Ukrayna’ya ait, Kırım’ın 300 kilometre batısındaki Yılan Adası olarak bilinen Zmiiny’de 13 sınır muhafızı askerin konuşlandığı belirtildi.

Ukraynalı yetkililer teslim olmayı reddeden 13 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski işgalin ilk gününden sonra ulusa seslendiği konuşmasında ölen bütün askerlere ‘Ukrayna’nın Kahramanı’ madalyası vereceğini duyurdu. Zelenski “Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ancak pes etmedi” dedi.

Yılan Adası’ndaki askerlerle yaklaşan Rus savaş gemisi arasında geçtiği belirtilen bir konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Rus askerinin Ukraynalı muhafızlara silahlarını bırakıp teslim olma çağrısı yaptığı duyuluyor.

Telsizden Rus savaş gemisi olduklarını belirten kişi, teslim olmamaları durumunda bombalanacaklarını söylüyor.

Kısa süreli bir sessizliğin ardından Ukraynalı bir asker “Rus savaş gemisi, s***** git” diyor.

Ses kaydı Ukrayna gazetesi Ukrayinska Pravda dahil birçok medya organı tarafından yayınlandı. Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Geraşenko tarafından da paylaşıldı.

CNN ses kaydının gerçek olduğunun bakanlık tarafından doğrulandığını bildirdi.