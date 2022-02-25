Saldırılardan kaçan 30 bin Ukraynalı Polonya’ya sığındı

Rusya’nın saldırılarından kaçan 30 bin Ukraynalı Polonya’ya geçtiği duyuruldu.

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Polonyalı yetkililer, dünden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin, Ukrayna’dan Polonya’ya geçtiğini, bu kişilerin neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğunu bildirdi.

Polonya Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü, şöyle konuştu: “Şimdiye kadar gelen kişilerin yaklaşık yarısı savaştan kaçtıklarına dair sözlü açıklamalar yaptı. Bunlar savaş mültecisi olarak kabul edilmesi gereken insanlar. Yerel prosedürlere göre Polonya’ya kabul edilecekler.”

Polonya’da yaşayan Ukraynalıların da sınıra giderek Ukrayna’dan gelen yakınlarını ve dostlarını karşıladığı görüldü.

Polonya, Ukrayna’dan kaçan üçüncü ülke vatandaşlarının da memleketlerine geri gönderilmesi çalışmalarına yardım ediyor.

Polonya’nın ilk aşamada mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanması için sekiz kabul noktasını açtığı duyurulmuştu.

AA’nın aktardığına göre Polonya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yerel saatle 14.00’te yürürlüğe giren karar için Aeroflot gibi hava yolu şirketlerinin, Polonya havaalanlarından kalkış ve inişlerinin, ayrıca Polonya üzerinden diğer ülkelere uçuşlarının yasaklandığını söyledi.