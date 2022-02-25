Edirneli baba Ukraynalı eşi ve kızını bekliyor: Bir an önce onlara kavuşmak istiyorum

Edirne’de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinden Rusya’nın işgali nedeniyle dönemeyen Ukraynalı eşiyle kızını bekliyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre geçen haftalarda 1,5 yaşındaki kızıyla ailesini görmek için Ukrayna’ya giden Snizhana Bora, dönüş için 24 Şubat’a uçak bileti aldı. Ancak Rusya’nın dün başlattığı Ukrayna işgali nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Bora ve kızı, Türkiye’ye dönemedi.

Kiev yakınlarında bulunan Hmelnitzki şehrinde eşi ve kızı mahsur kalan Kutsal Bora, bir an önce ailesine kavuşmayı istiyor.

İlk saatlerde ailesine ulaşamadı

Bora, kızı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu, zaman zaman kesintiler olmasına rağmen onlarla telefonda görüştüğünü söyledi.

Saldırının ilk saatlerinde ailesine ulaşamadığını anlatan Bora, “İlk başlarda kaygı ve üzüntü içindeydim. Ukrayna’da 30 bine yakın Türk var. Büyükelçiliğimize yoğunluk nedeniyle ulaşmada sorunlar yaşadık. İlerleyen saatlerde büyükelçilik temsilcileri benimle ve eşimle iletişime geçti. Tahliye durumunda gerekli tüm yardımın yapılacağını belirtti” dedi.

Bora, eşinin bulunduğu kentin havalimanının bombalandığını ve kayınpederiyle kayınvalidesinin ordunun hizmetine girdiğini belirtti.

Eşinin 1,5 yaşındaki kızıyla evde yalnız beklediğini dile getiren Bora, şunları söyledi: “Ukrayna’daki tüm Türklerin oluşturulacak tahliye planıyla bir an önce yuvalarına dönmelerini istiyorum. Marketlerde gıda sıkıntısı yaşanıyormuş, ekmek dahi bulmak zor. Bankamatiklerde para yok. İletişim de ara ara kopuyor. Ailemi yaklaşık 2,5 aydır görmüyorum. Onları çok özledim, bir an önce onlara kavuşmak ve sarılmak istiyorum. Şu an saniye sorar durumdayız. Dün akşam eşimin tam olarak bulunduğu adresi, kimlik bilgilerini Dışişleri Bakanlığı’mızın iletişim hatlarına gönderdim. Umarım ben ve tüm Türkler ailelerine kavuşur, tek dileğim şu an için bu.”

‘Türkiye Ukrayna’nın yanında olsun’ talebi

Bora, eşi ve kızıyla da telefonda görüntülü görüştü. Görüşmede Snizhana Bora, en kısa sürede Türkiye’ye dönmek istediğini belirterek, “Dışişleri Bakanlığı’mız bana ulaştı. En yakın zamanda tahliye planıyla çıkarılacağımızı söylediler. Türkiye’ye, devletimize bunun için teşekkür ederim” dedi.

Snizhana Bora, Türklerin Ukrayna’nın yanında olmasını ve Rusya’yı protesto etmesini istedi.