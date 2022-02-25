Ekonomiye güven yine ‘kötümsere’ döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 98,2 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Endeks ocak ayında 100,8 olarak kaydedilmişti.
Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 71,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 109,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 azalarak 118,7 değerini aldı.
Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 düşerek 119,8’e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,3 azalarak 82,7’ye geriledi.