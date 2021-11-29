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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomiye güven ‘kötümser’e döndü

Tüketici, hizmet, perakende, inşaat ve imalat sanayi güven endekslerini kapsayan ekonomik güven endeksi kasımda yeniden 100’ün altına döndü.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeks ekimde 101,4 iken kasımda yüzde 2 azalarak 99,3’e düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasımda yüzde 7,3 azalarak 71,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 119,4’e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 121,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 artarak 93,6 olarak kayda geçti.

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