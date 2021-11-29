Ekonomiye güven ‘kötümser’e döndü

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağı nedeniyle koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi’nin son hali görüntülendi. Vadi yedi ayda yok olma noktasına geldi.