Ekonomiye güven ekimde geriledi

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 102,4 iken, ekim ayında 1 puan gerileyerek 101,4’e düştü.

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Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayınladı.

TÜİK, tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe giderek, işsiz sayısı ve tasarruf beklentisini tüketici güven endeksinden çıkarılmıştı. Yöntem değişikliği endekste yukarı yönlü fark yaratmıştı. Değişikliğin ekonomik güven endeksine de yansıtıldığı belirtiliyor.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre ekim ayında 3,6 azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi 1,8 azalarak 111,3 değerini almıştı.

Ekimde ekonomik güven endeksinde kaydedilen düşüş, tüketici ve reel kesim güven endekslerindeki bu düşüşlerden kaynaklandı.

TÜİK rakamlarına göre ekonomik güven endeksi eylül ayında 1,6 artarak 102,4’e yükselmişti. Bu rakam ‘son üç yılın zirvesi’ olmuştu. Endeks ağustos ayında 100,8 olarak açıklanmıştı.