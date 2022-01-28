Ekonomiye güven ocakta yükseldi

Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 2,7 artarak 100,8 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Buna göre, endeks 2021 aralık’ta 98,2 iken ocakta yüzde 2,7 yükselerek 100,8’e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi geçen aya göre ocakta yüzde 6,2 artışla 73,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 yükselişle 111,9, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,2 artışla 120,2 değerini aldı.
Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 yükselişle 124,4’e ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5 azalışla 85,5’e geriledi.